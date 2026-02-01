Trabzonspor'da Antalyaspor maçında net bir şekilde 10 numara eksiği görüldü.

Fırtına, Antalya deplasmanında çok kritik iki puan kaybetti. Teknik direktör Fatih Tekke maç sonunda uzun top (şişirme) ve kanatlardan oynama durumları konusunda merkezde üretken oyuncu eksikliğini ima etmişti.. Evet Trabzonspor’un 10 numara yani lider oyuncuya ihtiyaç olduğu bir anlamda test edilip onaylandı. Çünkü bordo mavililer deplasman maçlarına göre topa sahip olmada yüzde 69 ile en yüksek rakama ulaşırken 409 pas isabetiyle de ayrı bir rekor kırmıştı.

KONTENJAN SORUNU

Yönetim bir süredir orta saha konusunda arayış içerisindeydi ancak bu konuda somut bir sonuca varılamamıştı. Şimdi transferi bitmesine bir haftaya yakın bir süre olması sebebiyle 10 numara olayı ‘acil’leşti. Bu isim büyük oranda yabancı olacak ancak bu konuda kontenjan sorunu da bulunuyor. Yönetim, Nwakaeme, Edin Visca gibi isimlerin durumunu değerlendirip çok ciddi talipleri olan Felipe Augusto, Oulai ve Batagov konusunda karar vermek durumunda.

