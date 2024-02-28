Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Spor > Trabzonspor'da Onuachu depremi!

    Trabzonspor'da Onuachu depremi!

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Trabzonspor&#039;da Onuachu depremi!
    Onuachu, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Başakşehir karşısında Türkiye Kupası'nda yarı finale kalma mücadelesi veren Trabzonspor'da Onuachu ve Umut Güneş sakatlandı.

    Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Başakşehir ile karşılaşan Trabzonspor'da iki sakatlık birden yaşandı.

    Bordo-mavili takımda Paul Onuachu, 67. dakikada sakatlandı. Nijeryalı futbolcu, oyuna devam edemedi.

    Trabzonspor'da Onuachu yerine 68. dakikada Enis Destan oyuna dahil oldu.

    Paul Onuachu'nun ardından orta saha oyuncusu Umut Güneş de sakatlandı. Umut Güneş yerine 81. dakikada Kerem Şen oyuna girdi.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    İsmail Kartal'ı şampiyonluktan edecek transfer hamlesi! İspanyollar Crespo'ya hayran kaldı Krunic Kadıköy'de yuhalandı - SporAldığı oyuncu yuhalandı gönderdiği yıldız ayakta alkışlandıDursun Özbek, Livakovic'in 'efsane abisini' transfer ediyor! İşin içine Ali Koç da girdi - SporBu transfer sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da ses getirirFenerbahçe ve Galatasaray birbirine girdi! Karşılıklı sert açıklamalar gündemi salladı - SporFenerbahçe ve Galatasaray birbirine girdi! Karşılıklı sert açıklamalar gündemi salladıPremier Lig ekibinden Mbappe'ye çılgın teklif! Masanın üzerine 500 milyon euro bıraktılar - SporPremier Lig ekibinden Mbappe'ye çılgın teklif! Masanın üzerine 500 milyon euro bıraktılarNapoli, Fenerbahçe'den transfer edeceği yeni ismi belirledi! Milli oyuncu Serie A yolcusu - SporNapoli, Fenerbahçe'den transfer edeceği yeni ismi belirledi! Milli oyuncu Serie A yolcusuKerem Aktürkoğlu'ndan Icardi itirafı! Ankaragücü maçındaki gerçeği açıkladı - SporAnkaragücü - Galatasaray maçındaki o anları anlattıBarcelona tarafından Arda Güler'e büyük ayıp! Türk yıldızı suçladılar - SporArda Güler'e para üzerinden yüklendiler
    Sonraki Haber Yükleniyor...