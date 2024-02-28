Trabzonspor'da Onuachu depremi!
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Başakşehir karşısında Türkiye Kupası'nda yarı finale kalma mücadelesi veren Trabzonspor'da Onuachu ve Umut Güneş sakatlandı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Başakşehir ile karşılaşan Trabzonspor'da iki sakatlık birden yaşandı.
Bordo-mavili takımda Paul Onuachu, 67. dakikada sakatlandı. Nijeryalı futbolcu, oyuna devam edemedi.
Trabzonspor'da Onuachu yerine 68. dakikada Enis Destan oyuna dahil oldu.
Paul Onuachu'nun ardından orta saha oyuncusu Umut Güneş de sakatlandı. Umut Güneş yerine 81. dakikada Kerem Şen oyuna girdi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi