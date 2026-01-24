Trabzonspor, Galatasaray'ın transferi için teklifte bulunduğu Fildişili orta saha oyuncusu Christ Oulai için dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Trabzonspor, Galatasaray'ın Fatih Karagümrük maçı öncesi yaptığı paylaşıma Christ Oulai üzerinden cevap verdi.

42 NUMARA DETAYI

Sarı kırmızılı ekip, Süper Lig'deki Fatih Karagümrük maçı öncesi, "Soyunma odamız hazır." paylaşımı yaptı. Bu paylaşımda 42 numaralı Abdülkerim Bardakcı'nın yer alması dikkat çekti.

TRABZONSPOR'DAN "OULAİ'Lİ PAYLAŞIM

Galatasaray'ın bu paylaşımını alıntılayan bordo mavililer ise "Kendinizi bu kadar paralamayın. Konuya ilişkin yanıtımız ektedir." ifadeleriyle 42 numarayı giyen Oulai'nin fotoğrafını paylaştı.

Trabzonspor'un Galatasaray'a karşılık yaptığı bu paylaşım, sosyal medyada çok konuşuldu.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Galatasaray, Christ Oulai için Trabzonspor'a 20 milyon avro ve Ahmed Kutucu teklifinde bulunmuş ancak bu teklif bordo mavililerden tarafından geri çevrilmişti.

OUALI İÇİN BEKLENTİ 40 MİLYON AVRO

Christ Ouali için beklentilerinin 40 milyon avro olduğunu belirten Doğan, "Oulai'den daha yüksek teklif alan oyuncumuz var. Oulai için Trabzonspor'un kafasındaki rakama yakın bir teklif yok. Değerli bir oyuncu. Rakipten bir oyuncu da var, gündemimizde diye yazıyorlar ama değil. Ouali ile anlaşıldı deniyor, nasıl anlaşılmış, yok öyle bir şey. Oyuncumuza Avrupa'dan ve Türkiye'den teklif var. Bu kötü bir şey değil, başarıdır. 5 milyona aldığımız oyuncu için 35-40'lar konuşuluyor. Bizim kafamızda bir rakam var, bu oyuncuları almamızın sebebi tekrar satmak. Genç oyuncular bilmeli, bu iş kar topu etkisiyle büyümeli. Ben Trabzonspor'a gidersem bana değer verirler ve Avrupa'ya giderler demeli gençler. Biz Avrupalılara böyle algı yerleştirmek istiyoruz. Yönetimimizin, hocamızın dediğine bakarım. Başkasının dediğine bakmam." diye konuşmuştu.

