Trabzonspor'u sevindiren Paul Onuachu gelişmesi! İngilizlerin inadı kırıldı

Trabzonspor'un transfer listesinde ilk sıralarda olan Paul Onuachu ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. İngiliz ekibi Southampton'ın, oyuncu için istediği 15 milyon Euro inadının kırıldığı iddia edildi.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Trabzonspor forması giyen ve başarılı performansıyla dikkat çeken Paul Onuachu'nun yeni sezonda takımda olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. İngiliz ekibi Southampton, yıldız oyuncu için 15 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyordu.

İNGİLİZLERİN İNADI KIRILDI

Trabzonspor'un ise bonservisini alma, satın alma opsiyonlu kiralama ve Göztepe'ye oyuncu verme gibi birçok formülle İngiliz ekibinin kapısını çaldığı iddia edildi.

TRT Spor'un haberine göre; Southampton'ın 15 milyon Euro konusundaki inadı kırıldı. İngiliz ekibinin kararındaki değişiklikte Nijeryalı oyuncunun Trabzonspor'da oynama isteğinin etkili olduğu iddia edildi.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

30 yaşındaki Nijeryalı oyuncu geçen sezon 21 müsabakada 15 gol, 4 asistlik skor katkısı vermişti.

Southampton, Nijeryalı oyuncuyu 2022-2023 sezonunda Belçika ekibi Genk'ten 18 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.