Trabzonspor’da Batagov ve Oulai’ye öyle bir ilgi var ki... Fatih Tekke’nin de “Zamanında biz gittik. Kulüp çıkarı için herkes gidebilir” sözü de ayrılıkları işaret ediyor.

Bir tarafta değerine değer katan Arseniy Batagov, diğer tarafta sezon başında alınmasına rağmen kısa sürede Avrupa kulüplerini peşine takan Christ İnao Ouali... Trabzonspor’un vitrindeki iki önemli değeri. Batagov için uzun süredir transfer iddiaları gündeme gelirken Oulai ile birlikte son bir hafta yoğunluk arttı. Geçen sezon Zorya Luhansk’tan 1,8 milyon avroya alınan ve güncel piyasa değeri 9 milyon avro olan Ukraynalı savunma oyuncusunu Bournemouth, Benfica ve Napoli gibi kulüpler istiyor. Bordo mavililerin beklentisi en az 25 milyon avro.

EN AZ 40 MİLYON AVRO

Bastia’dan 5,5 milyon avro bonservis bedeli ile alınan (sonraki satıştan yüzde 20 pay) Oulai de durum biraz daha ciddi. G.Saray ve F.Bahçe’nin de gündeminde olan hücum oyuncusu için Chelsea, PSG, PSV, Manchester United, B. Münih ve M. City gibi kulüpler yakın takipte. Tok satıcı rolündeki bordo mavililer 40 milyon avroluk etiket fiyatını açıkladı. Yönetim kulüplerin yoğun ilgisi karşısında ayrılık ihtimalini de düşünerek iki ismin yerine alternatifleri hazırladı. Ki Fatih Tekke de “Zamanında biz gittik. Kulüp çıkarları için herkes gidebilir” diyerek kapıyı açtı.

Arseniy Batagov

NWAKAEME GİDİYOR

Trabzonspor yönetiminin futbolu bırakıp teknik ekipte yer almasını önerdiği 36 yaşındaki Nwakaeme “Devam etmek istiyorum” dedi. Taraflar karşılıklı anlaşmayla sözleşmeyi fehedecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası