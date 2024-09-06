Trabzonspor'un yeni transferi Serdar Saatçi sakatlandı!
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Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
Trabzonspor'un Braga'dan transfer ettiği genç stoper Serdar Saatçı, Ümit Milli Takım'ın İrlanda ile oynadığı karşılaşmada sakatlandı ve maçı tamamlayamadı.
2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Grup Eleme maçında, Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı ile İrlanda Cumhuriyeti takımları Esenler Erokspor Stadı’nda karşılaştı.
Karşılaşmayı 1-0 kaybeden temsilcimizde Serdar Saatçi maçın 62. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Serdar'ın yerine Hamza Güreler oyuna girdi.
Portekiz'in Braga takımında forma giyen Serdar Saatçı, dün Trabzonspor'a transfer olmuş ve bordo mavili takımla 4+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor