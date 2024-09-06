Trabzonspor'un yeni transferi Serdar Saatçi sakatlandı!

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 6 Eylül 2024 21:43 - Güncelleme: 6 Eylül 2024 21:47 - Güncelleme:

Trabzonspor'un Braga'dan transfer ettiği genç stoper Serdar Saatçı, Ümit Milli Takım'ın İrlanda ile oynadığı karşılaşmada sakatlandı ve maçı tamamlayamadı.