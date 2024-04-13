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Trabzon'un bayramı zehir! Sivasspor'a tek golle mağlup oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de tatsız geçirdiği sezonu üçüncü bitirip teselli bulmak isteyen Abdullah Avcı’nın takımı evinde şoku yaşadı. Yiğido Menig’in golüyle üç puana uzandı.

UĞUR AKTAN'IN HABERİ - Süper Lig’de son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik çizen Trabzonspor, hem 90 dakikada hem de maç sonunda istenmeyen görüntülere sahne olan Fenerbahçe karşılaşmasının ardından ilk iç saha maçında Sivasspor’u konuk etti. Bordo mavili takımın Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar sebebiyle aldığı cezadan ötürü Trabzonspor seyircisi olmadan oynanan karşılaşma misafir takımın 1-0’lık üstünlüğüyle sona ererken, Manaj ilk asistini yaptı.

BASKILI TRABZON

Abdullah Avcı’nın takımı maç boyunca rakibine oranla çok daha baskılı bir futbol sergilerken, gol yollarında yaşanan etkisizlik göze çarptı. Maça hızlı başlayan Karadeniz temsilcisi henüz 3. dakikada Pepe ile gole yaklaşsa da yıldız oyuncunun kale ağzından çıkardığı şut savunmadan sekerek kornere gitti. Maçın ilk yarısında kaleyi bulan tek şutunu 32’de çeken Sivasspor’da eski Trabzonsporlu Koita’nın vuruşunda kaleci Uğurcan hata yapmadı.

MANAJ ETKİSİ

Skorda dengeyi bozan gol ise 52’de geldi. Süper Lig’de sezonun en formda golcülerinden biri olan Manaj’ın dört Trabzonsporlu oyuncuya rağmen Menig’e çıkardığı pas sonrasında topu iyi kontrol eden Hollandalı oyuncu ceza sahasına sokuldu ve kaleci Uğurcan’ı avladı: 1-0. Golün ardından 64’te Uğur Çiftçi’nin kullandığı köşe vuruşunda ikinci gole yaklaşan konuk takımda önce Manaj ardından da Camara topa dokunamayınca 90 dakika 1-0 sona erdi.

Trabzon'un bayramı zehir! Sivasspor'a tek golle mağlup oldu - 1. Resim

AVCI: AVANTAJI KORUMALIYDIK

Trabzonspor’un teknik direktörü Abdullah Avcı maçın ardından, “Bu tip rakiplere karşı yıpratıcı koşular yapman gerekiyor. İkinci yarıda duygularımız karıştı. Kaybettik. Yumuşak bir takımız, daha sert olmamız gerekiyor. Rakip golde dört kişinin arasından çıkıyor. Bu iyi olmadı. Üçüncülük avantajını korumak istiyorduk. Trezeguet değişikliği sakatlıktan kaynaklandı” sözlerini kullandı.

MENDY: HÜCUMDA ETKİSİZ KALDIK

Trabzonspor’un stoperi Stefano Denswil, “Hepimizde büyük hayal kırıklığı var. Belki 15 pozisyon bulduk. Ancak bunlar futbolda var” derken Mendy, “İyi oynadık ama hücum hattındaki verimlilikte eksik kaldığımızı düşünüyorum” sözlerini kullandı.

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Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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