Tümer Metin, Gedson Fernandes'i yerden yere vurdu! 'Kalite böyle anlatılmaz'

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Tümer Metin, Gedson Fernandes'in mevcut form durumunu eleştirerek gündem olacak açıklamalarda bulundu.

Eski milli futbolcu Tümer Metin, Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısında aldığı 2-1'lik yenilgi sonrası eleştirilerde bulundu.

Tivibuspor'da değerlendirmelerde bulunan Metin, Siyah-beyazlıların Portekizli yıldızı Gedson Fernandes'e yüklendi.

Portekizli oyuncunun skora katkı yapamadığını belirten Tümer Metin "Gedson Fernandes kaliteliyse biz değilmişiz. Şut atmaz, araya top atmaz, problem çözmez. Ne yapıyor; koş - kazan - kaybet. Kalite böyle anlatılmaz. Hiçbir şey yapmıyor. Aralıklarla 10 tane kazık çakayım sahaya, saatte 30km hızla bunların arasından kaleye kadar topla git diyeyim gidemez. Oyuna hiçbir katkısı yok" ifadelerini kullandı.

Aynı programda yorum yapan Erman Özgür ise; Beşiktaş'ın kalitesini 5-6 oyuncuyla çok yukarı çekersin, Gedson'un enerjisi işe yarayabilir. Etrafında Fred ve Kerem Demirbay gibi isimleri olursa... Geçen sene Gedson'dan takımı bir yere taşımasını istiyorsan o iş yalan olur." görüşlerini dile getirdi.