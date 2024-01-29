Türk futbolunda bir kaos daha! Futbolcu, hakemi yumrukladı

Süper Amatör Lig'de Çaycuma Spor ile Kilimli Spor karşılaştı. Çaycuma Spor'da forma giyen Ömer Faruk Kurt, maçın hakemi Soner Harmanbaşı’na yumruk attı. Olaydan sonra maçın hakemi futbolcudan şikayetçi olurken, Ömer Faruk Kurt ise gözaltına alındı.

Zonguldak'ta oynanan amatör maçta çıkan kavgada, futbolcu maçın hakemi Soner Harmanbaşı'na yumruk attı.

Çaycuma ilçe stadında hafta sonu Süper Amatör Lig'de Çaycuma Spor ile Kilimli Spor karşılaştı. Çaycuma Spor'da forma giyen Ömer Faruk Kurt, maçın hakemi Soner Harmanbaşı’na yumruk attı. Olaydan sonra maçın hakemi futbolcudan şikayetçi olurken, Ömer Faruk Kurt ise gözaltına alındı.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Zonguldak Şubesi, yaptığı açıklamada yaşanan şiddeti kınadı ve şu ifadelere yer verdi:

"28 Ocak 2024 günü Çaycuma ilçe stadında oynanan Süper Amatör Ligi Çaycuma Spor - Kilimli Spor müsabakasını yöneten hakemimiz Soner Harmanbaşı’na yapılan fiili saldırı camiamızı derinden yaralamıştır. Kendisini sporcu olarak lanse eden, fakat insani değerlerini kaybettiğini yapmış olduğu fiili eylemle gösteren Çaycuma Sporlu Ömer Faruk Kurt isimli futbolcu, müsabakada başarılı yönetim gösteren Hakemimiz Soner Harmanbaşı’na yumruk atmak suretiyle şiddet uygulamıştır.

'3 YÜREKLİ HAKEM KARDEŞİMİZE GEÇMİŞ OLSUN'

Amatör Futbolun ruhuna aykırı hareket eden, kendi egolarını tatmin etmeye çalışan bu zihniyetler olduğu sürece Zonguldak Futbolu bir adım ilerleyemeyecektir. Her hafta gerek ailelerinden, gerekse de reel hayatlarından fedakarlık yaparak müsabakalara hazırlanan, futbolun en temiz insanları konumunda ki Hakemlerimiz bu tür saldırılara boyun eğmemiştir, eğmeyecektir. Yapılan her türlü şiddet eylemi Hukuk önünde karşılık bulacaktır. Çaycuma Spor - Kilimli Spor müsabakasında başarı ile görev yapan 3 yürekli hakem kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, şiddet olayını gerçekleştiren Ömer Faruk Kurt isimli şahsı şiddetle kınıyoruz. Emniyet Güçlerimizce gözaltına alınan şahsın en ağır cezayı alması için adli sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımız bilinmelidir."