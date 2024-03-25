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Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de 32. haftanın programını açıkladı!

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Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig&#039;de 32. haftanın programını açıkladı!

Spor Haberleri

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın arasında kıyasıya bir rekabete sahne olan Süper Lig'de, 32 hafta programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Süper Lig'de 32.hafta programı belli oldu. Yapılan duyuruya göre maç programı şu şekilde:

12 Nisan Cuma:

20.00 Trabzonspor-EMS Yapı Sivasspor (Papara Park)

13 Nisan Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK (Eryaman)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Mondihome Kayserispor (Yeni Adana)

19.00 Beşiktaş-Yılport Samsunspor (Tüpraş)

14 Nisan Pazar:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-RAMS Başakşehir (Pendik)

16.00 Atakaş Hatayspor-İstanbulspor (Mersin)

16.00 Çaykur Rizespor-Bitexen Antalyaspor (Çaykur Didi)

19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

15 Nisan Pazartesi:

20.00 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Alanya Oba)

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de 32. haftanın programını açıkladı! - 1. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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