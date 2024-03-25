Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de 32. haftanın programını açıkladı!

Düzenleyen: Songül Soysal 25 Mart 2024 16:07 - Güncelleme: 25 Mart 2024 16:08 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın arasında kıyasıya bir rekabete sahne olan Süper Lig'de, 32 hafta programı belli oldu.