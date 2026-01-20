Türkiye Kupası 3'üncü hafta programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası gruplarında oynanacak 3'üncü hafta karşılaşmalarının programı belli oldu.
3 Şubat Salı
13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Hesap.com Antalyaspor (Iğdır Şehir)
15.30 Samsunspor-Sipay Bodrum FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)
18.00 Çaykur Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Çaykur Didi)
20.30 Trabzonspor-Fethiyespor (Papara Park)
4 Şubat Çarşamba
13.00 Boluspor-Corendon Alanyaspor (Bolu Atatürk)
15.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)
18.00 Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor (Eryaman)
20.30 Galatasaray-İstanbulspor (RAMS Park)
5 Şubat Perşembe
13.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gaziantep FK (Aktepe)
15.30 TÜMOSAN Konyaspor-Aliağa Futbol (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
18.00 Kocaelispor-Beşiktaş (Kocaeli)
20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK (Chobani)