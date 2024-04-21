Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanmışlardı.. Süper Lig'in efsanesi Amatör Lig'e düştü

Bir dönem Süper Lig'de fırtına gibi esen Akhisarspor, sahasında Erbaaspor'a 6-2 mağlup oldu. Akhisarspor bu sonuçla ligin bitimine 1 hafta kala Amatör Lig'e düştü.

Akhisarspor, TFF 3. Lig'in 28. haftasında Erbaaspor ile karşı karşıya geldi. Akhisar Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Akhisarspor, 6-2 kaybetti.

TÜRKİYE KUPASI VE SÜPER KUPA'YI KAZANMIŞLARDI

Bu sonuçla birlikte 19 puanda kalan Akhisarspor, bitime 1 hafta kala Amatör Lig'e düştü. Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden Akhisarspor, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanmıştı.

SÜPER LİG'DE ÜST ÜSTE 7 SEZON

Akhisarspor, 2007-2008 sezonu bitiminde TFF 3. Lig'den TFF 2. Lig'e yükseldikten sonra 2009-2010 sezonu bitiminde TFF 1. Lig'e ve 2011-2012 sezonunda Süper Lig'e çıktı. Süper Lig’de üst üste 7 sezon mücadele eden, birer kez Türkiye Kupası'nı ve TFF Süper Kupa'yı müzesine götüren, birer kez de aynı organizasyonları finalde kaybeden Ege temsilcisi, 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yer aldı.