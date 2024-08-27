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Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda skandal! Antrenör 13 yaşındaki kız sporcuya tokat yağdırdı

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Türkiye Tekvando Şampiyonası&#039;nda skandal! Antrenör 13 yaşındaki kız sporcuya tokat yağdırdı

Spor Haberleri

İzmir'de düzenlenen Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda 13 yaşındaki kız sporcusuna tokat atan ve hakaretler yağdıran antrenör hakem tarafından CİMER'e şikayet edildi.

İzmir'de düzenlenen Türkiye Tekvando Şampiyonası'na skandal "dayak" görüntülerine sahne oldu.

13 yaşındaki sporcusunu döven antrenör, görenleri dehşete düşürdü. 

13 YAŞINDAKİ KIZA TOKAT YAĞDI!

13 yaşındaki sporcu kız çocuğu, kazandığı maç sonrası heyecanla antrenörünün yanına geldi.

Tebrik beklerken, kafasına gelen tokat darbesiyle sarsıldı. Küçük kıza sağlı sollu tokatlar atan hoca, kimseye de aldırış etmedi.

CİMER'E ŞİKAYET EDİLDİ

Yaşananların görüntüsünü diğer çocuklardan isteyen bir hakem ise sessiz kalamadı.

"Bu antrenörle çalışan çocukların sağlığından endişe ediyorum" diyerek hakem, CİMER'e şikayette bulundu.

Düzenleyen:  - Spor
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