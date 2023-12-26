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    Türkiye'de ilk defa düzenlenecek! Dağyenice Winter Trail Koşusu'na ilgi büyük

    Türkiye’nin lider yarışlarından olan, 9- 10 Şubat’ta yapılacak Dağyenice Winter Trail koşusu takım kaptanları, koşunun sağlık sponsoru Romatem Bursa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde performans ve dayanıklılık testlerinden geçti.

    Türkiye&#039;de ilk defa düzenlenecek! Dağyenice Winter Trail Koşusu&#039;na ilgi büyük
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yedi farklı ülkeden, 17 takımın ve toplamda bine yakın sporcunun yarışacağı Bursa Dağyenice Winter Trail organizasyonunun takım kaptanları, sporcu sağlığı bilgilendirme toplantısı ve doktor kontrolü için biraya geldi. Koşucular önce beslenme ve sportif rehabilitasyon konusunda bilgilendirildi, sonra Sportif Rehabilitasyon Ünitesinde farklı robotik rehabilitasyon istasyonlarında egzersiz çalışmaları yaptılar.

    Türkiye'de ilk defa düzenlenecek! Dağyenice Winter Trail Koşusu'na ilgi büyük

    FÜSUN PEKŞEN: PERFORMANS TESTLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK

    Spor Hekimi ve Ortopedist Dr. Füsun Pekşen, “Sporcular bu tür yarışmalarda, özellikle omurga, kalça ve diz eklemlerinde yaralanma ve sakatlıklara açıktır. Yarışmalar öncesi gerekli testlerin yapılması, antrenman öncesi ve sonrası konusunda bilgilendirilmeleri önemlidir. Biz burada gerekli bilgilendirmeleri yaptık, kullandığımız ileri teknoloji rehabilitasyon cihazları ile birlikte hem uygulama hem koşu öncesi performans testlerini gerçekleştirdik. Koşu hazırlıklarının ilk adımını tamamlamış olduk” dedi.

    Türkiye'de ilk defa düzenlenecek! Dağyenice Winter Trail Koşusu'na ilgi büyük

    SPORCULAR İÇİN BÜTÜN ÖNLEMLER ALINDI

    Dr. Pekşen, güç ve performans gerektiren yarışlara katılan sporcuların, sağlıklı beslenerek, düzenli antrenmanlarla hazırlanması gerektiğini hatırlattı ve “İlerleyen zamanda kalıcı sakatlık ve sağlık problemleri yaşamamaları için yarış öncesi, yarışlarda ve yarış sonrası sporcuların düzenli dinlenme fazlarına ve itinalı antrenmanlara ihtiyaçları vardır. Ağrı, sakatlanma ya da herhangi bir sağlık problemi yaşadıklarında biz burada gerekli bütün tedavileri farklı donanımlara, etki ve aktiviteleri sahip olan teknolojik egzersiz istasyonlarımızda yapabiliyoruz” tavsiyesinde bulundu.

    Türkiye'de ilk defa düzenlenecek! Dağyenice Winter Trail Koşusu'na ilgi büyük

    Teknolojik donanımı ile tam kapsamlı sporcu sağlığı hizmeti veren Romatem Sportif Rehabilitasyon Ünitesinde, depar ve hız çalışmaları, pasif olarak eklem açma ve kas güçlendirme için izokinetik egzersizleri, denge ve güç kontrol çalışmaları, yer çekimini elimine ederek uygulanan yürüme ve koşu egzersizleri gerçekleştiren koşucular, ardından koşu parkuruna giderek parkur testi ile günü tamamladılar.

     

    Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Bursa
    Haberler > Spor > Türkiye'de ilk defa düzenlenecek! Dağyenice Winter Trail Koşusu'na ilgi büyük
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