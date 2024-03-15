UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! İtalyan devleri karşı karşıya
Düzenleyen: Songül Soysal / Kaynak: -- Güncelleme:
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UEFA Avrupa Ligi’nde son 8'e kalan takımların, çeyrek final ve olası yarı final eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekimi sonrası belli oldu. İşte UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşlemeleri.
UEFA Avrupa Ligi’nde son 8’in yol haritası belli oldu. İsviçre’nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi sonucunda oluşan çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde;
Milan-AS Roma
Liverpool-Atalanta
Bayer Leverkusen-West Ham United
Benfica-Marsilya
Yarı final
Benfica-Olimpik Marsilya / Liverpool-Atalanta
Milan-Roma / Bayer Leverkusen-West Ham United
FİNAL NE ZAMAN?
Çeyrek finalde ilk maçlar 11 Nisan, rövanşlar ise 18 Nisan'da oynanacak. Yarı finallerin 2 Mayıs ve 9 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Ligi'nde final maçı, 22 Mayıs'ta İrlanda'daki Dublin Arena'da yapılacak.
Düzenleyen: Songül Soysal - Spor
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