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UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! İtalyan devleri karşı karşıya

Düzenleyen: / Kaynak: -
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Spor Haberleri  / -

UEFA Avrupa Ligi’nde son 8'e kalan takımların, çeyrek final ve olası yarı final eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekimi sonrası belli oldu. İşte UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşlemeleri.

UEFA Avrupa Ligi’nde son 8’in yol haritası belli oldu. İsviçre’nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi sonucunda oluşan çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde;

Milan-AS Roma

Liverpool-Atalanta

Bayer Leverkusen-West Ham United

Benfica-Marsilya

UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! - 1. Resim

Yarı final

Benfica-Olimpik Marsilya / Liverpool-Atalanta

Milan-Roma / Bayer Leverkusen-West Ham United

FİNAL NE ZAMAN?

Çeyrek finalde ilk maçlar 11 Nisan, rövanşlar ise 18 Nisan'da oynanacak. Yarı finallerin 2 Mayıs ve 9 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Ligi'nde final maçı, 22 Mayıs'ta İrlanda'daki Dublin Arena'da yapılacak.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: -
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