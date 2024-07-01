UEFA, Bellingham'a soruşturma açtı! Gol sevinci başına bela oldu

UEFA, Jude Bellingham hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturmanın sebebinin, İngiliz oyuncunun Slovakya'ya attığı gol sonrası yaptığı sevinç olduğu ifade edildi.

Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turu maçında İngiltere, Slovakya'yı 2-1 mağlup etti. İngiltere'de 90+5'te attığı golle takımını turnuvada tutan Jude Bellingham'a yaptığı gol sevinci sebebiyle UEFA soruşturma başlattı.

SEVİNCİ BAŞINA BELA OLDU

UEFA, Bellingham'ın sevinci nedeniyle soruşturma başlattı. Gerekçe olarak ise davranış kurallarını ihlal etme olarak gösterildi.

21 yaşındaki yıldız oyuncu maç sonu yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla arasında yaptığı bir şaka olduğunu söylemişti.