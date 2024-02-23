UEFA ülke puanı güncellendi! Türk takımlarına kötü haber

Galatasaray'ın Avrupa kupalarına veda etmesiyle UEFA ülke puanı sıralamasında puan durumu değişti. Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan takım gönderemeyen Türkiye için tehlike çanları çalıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off aşamasının sona ermesinin ardından Türkiye'nin ülke puanı sıralamasındaki yeri belli oldu.

Turun tamamlanması sonrasında Türkiye, ülke puanında Belçika'yı takibi sürdürerek dokuzuncu sıradaki yerini korudu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

UEFA ülke puanı sıralamasında 2023-2024 sezonu sonunda Türkiye'nin ilk 10'da yer alması halinde; 2024-2025 sezonu Süper Lig şampiyonu Devler Ligi'nde ön eleme oynamayacak. Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu lider bitiren takım doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alacak.

İşte 2023-2024 sezonu dahil olmak üzere son 5 sezonun en çok puan toplayan takımları...

1- Fenerbahçe - 9.600

2- Galatasaray- 9.375

3- Başakşehir - 6.800

4- Beşiktaş - 3.750

5- Sivasspor - 3.500

6- Trabzonspor - 2.600

7- Adana Demirspor - 0.875

8- Konyaspor - 0.500

9- Malatyaspor - 0.500

10- Alanyaspor - 0.100