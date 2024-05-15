Uğurcan Çakır için resmi transfer açıklaması! Galatasaray iddialarına cevap geldi

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır hakkında transfer iddiaları bitmiyor. Milli kalecinin menajeri William D'Avila, başarılı file bekçisinin geleceği hakkında açıklamalar yaptı.

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'ın menajeri William D'Avila, milli kalecinin geleceği hakkında açıklamalar yaptı.

A Milli takım ve Tranzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, bir süre önce menajerini değiştirdi. Çakır'ı yeni temsilcisi, Çakır'ın kulüpten ayrılabileceğini açıkladı.

Yeni menajer William D'avila oyuncusunu yurt dışına götürmeyi planlıyor.

YURT DIŞINDAN KULÜPLERLE GÖRÜŞÜYORUZ

Radyospor'a konuşan Uğurcan Çakır'ın menajeri William D'avila, "Uğurcan Çakır üst düzey bir kaleci. Biz şu anda onun adına Türkiye dışındaki kulüplerle görüşüyoruz. Galatasaray üst düzeyde bir kulüp; ama zaten kalecileri var. Galatasaray'la Uğurcan hakkında şu ana kadar konuşmadım. Avrupa'dan önemli kulüpler ve Suudi Arabistan'ın en iyi kulüpleriyle görüşüyoruz" dedi.

28 yaşındaki deneyimli kalecinin Trabzonspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam ediyor.