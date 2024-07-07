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Ümit Karan'dan Hollanda maçının hakemi ve Alman rejisine çok sert sözler! 'Karaktersiz, haysiyetsiz'

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Euro 2024, A Milli Takım, Ümit Karan, Haber

Spor Haberleri

A Milli Takım'ın Hollanda'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından eski futbolcu Ümit Karan, hakem ve Alman rejisine çok sert tepki gösterdi. Mert Müldür'ün pozisyonunda kırmızı kart çıkması gerektiğini savunan Karan, "Hakem, karaktersiz, haysiyetsiz bir maç yönetti." ifadelerini kullandı.

EURO 2024 çeyrek final maçında A Milli Takım, Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya çeyrek final aşamasında veda etti. Karşılaşmayı Sky Spor ekranlarında yorumlayan eski milli futbolcu Ümit Karan, hakeme ve Alman rejisine çok sert tepki gösterdi.

Ümit Karan'dan Hollanda maçının hakemi ve Alman rejisine çok sert sözler! 'Karaktersiz, haysiyetsiz' - 1. Resim

Ümit Karan şu ifadeleri kullandı:

MONTELLA MİLYONLARIN HAYALİNİ YIKTI

Öncelikle bütün çocukları yürekten kutluyorum. Bugün tekmeye kafa sokan bir takım olduk. Ama milyonlarca insanın hayalini yıkan da Montella oldu. 85 milyon insan sana değişiklik diye bağırıyor, sen bir tanesini bile duymadın. Takım tek başına gitti, keşke kenarda bir de teknik adam olsaydı. 

KARAKTERSİZ, HAYSİYETSİZ BİR MAÇ YÖNETTİ

Ben bu faturayı ilk başta Montella'ya keserim, sonra da hakeme. Hakem, karaktersiz, haysiyetsiz bir maç yönetti. Mert Müldür'e yapılan nasıl bir müdahale? Bizim pozisyonlarının tekrarlarını da vermiyorlar. Alman kanalı yayınlıyor ya, onlar da şerefsizlik yapıyor!"

BU ÇOCUK DAHA NE YAPSIN ABİ?

Van Dijk bugün hayatının en zor maçını oynadı. Barış'ı yürekten tebrik ediyorum. Bu çocuk daha ne yapsın abi? 10 kişiyle boğuştu. Böyle futbol mu oynanır? En sistemsiz takım biziz. Oyun kurgumuz, felsefemiz yok.

Düzenleyen:  - Spor
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