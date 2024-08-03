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Ümit Özat'tan Okan Buruk'un sözlerine tepki! Süper Kupa maçı öncesi tansiyon yükseldi

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Ümit Özat&#039;tan Okan Buruk&#039;un sözlerine tepki! Süper Kupa maçı öncesi tansiyon yükseldi

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Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk, Beşiktaş ile oynanacak Süper Kupa maçı öncesi yaptığı açıklama ile Fenerbahçe camiasını kızdırdı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ümit Özat, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Süper Kupa maçı öncesi yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Beşiktaş ile oynanacak mücadele öncesi Buruk, "Türkiye'nin en çok kupa kazanan iki takımı karşılaşacak." sözlerini dile getirerek ezeli rakibini kızdırmıştı.

Ümit Özat'tan Okan Buruk'un sözlerine tepki! Süper Kupa maçı öncesi tansiyon yükseldi - 1. Resim

ÜMİT ÖZAT'TAN OKAN BURUK'A CEVAP

Tecrübeli hocanın açıklamalarına sessiz kalmayan Ümit Özat, şöyle konuştu:

"Beşiktaş, 1966-67 sezonunda elde ettiği şampiyonluğun ardından tam 14 sezon mutlu sona hasret kaldı. 1981-82 sezonunda Dorde Milic yönetiminde şampiyon olan siyah-beyazlılar, taraftarlarının uzun süren hasretine de son verdi. Galatasaray ise 1972-1973 sezonunda ligi önde tamamladıktan sonra 13 sezon boyunca şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

Sarı-kırmızılı takım, 1986-1987 sezonunda Jupp Derwall yönetiminde şampiyon olarak, 13 yıllık hasreti dindirdi. Yani 1984 2022 yılları arası 38 yıl sonra şampiyon olan Trabzonspor'dan sonra ligin en uzun süre şampiyon olamayan iki takımı mücadele edecek. Amacım hiç bir camiayı incitmek değil. Böylesi bir hadsizliği hiçbir camiaya yapmam. Amacım her fırsatta Fenerbahçe’ye laf sokmaya çalışan Galatasaray basın Sözcüsü Okan Buruk'a bir hatırlatma . Laf öyle değil böyle sokulur."

 

Düzenleyen:  - Spor
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