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Umut Ünlü Paris'te tarih yazıyor! Milli para yüzücümüz altın madalya kazandı

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Umut Ünlü Paris&#039;te tarih yazıyor! Milli para yüzücümüz altın madalya kazandı
Spor Haberleri

Milli para yüzücümüz Umut Ünlü, erkekler S3 200m serbest finalinde 3:19.53'lük derecesiyle #Paris2024 Paralimpik Oyunları Şampiyonu oldu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler 200 metre serbest S3 sınıfında milli sporcu Umut Ünlü, altın madalya kazandı.

Yarışı 3.19.53'lük derecesiyle bitiren Umut Ünlü, dün kazandığı 50 metre serbest yarışından sonra 200 metre serbestte de altın madalya almayı başardı.

Gümüş madalyayı 3.19.76 ile Ukrayna'dan Denys Ostapchenko, bronz madalyayı ise 3.33.04 ile yine Ukranya'dan Serhii Palamarchuk elde etti.

Umut Ünlü Paris'te tarih yazıyor! Milli para yüzücümüz altın madalya kazandı - 1. Resim

UMUT ÜNLÜ TARİHE GEÇTİ

Paris 2024'te Türkiye adına yarışan son sporcu olan Umut, kazandığı 2 altın madalyayla tarihe geçti.

23 yaşındaki milli sporcu, paralimpik oyunları tarihinde Türkiye adına aynı organizasyonda 2 altın madalya birden kazanan ilk ve tek milli sporcu oldu.

ŞAMPİYONLUĞUN GELDİĞİ O ANLAR

Düzenleyen:  - Spor
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