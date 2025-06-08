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Ve Devin Özek devrede! İlk transfer için harekete geçti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ve Devin Özek devrede! İlk transfer için harekete geçti
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin futbol direktörü Deviz Özek, sarı lacivertlilerdeki yeni görevine ses getirecek bir transferle başlamak için kolları sıvadı.

Yeni sezona yıldız transferlerle başlamak isteyen Fenerbahçe, rotasını belirledi. Teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde yoluna devam edecek gibi görünen sarı lacivertlilerde ilk transfer için futbol direktörü Devin Özek devreye girdi.

ÖZEK İLE SANE GÖRÜŞTÜ

Sözcü'nün haberine göre; Fenerbahçe, Leroy Sane için yeni bir adım attı. Haberde, Devin Özek'in Leroy Sane ile görüştüğü ve yıldız futbolcudan sözleşme şartları konusunda bilgi aldığı ifade edildi.

REKABETE GİRİLMEYECEK

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın da gündemindeki Leroy Sane için teklifini sunduğu, buna karşın sarı lacivertli yönetimin, yıldız ismin transferi için Bayern Münih ve Galatasaray ile rekabete girmeyeceği vurgulandı.

Leroy Sane'ye yapılan ücret teklifinde artış yapılması planlanmazken, Alman yıldızın teklifi kabul etmesi halinde Fenerbahçe'nin transfer için görüşmelere başlayacağı aktarıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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