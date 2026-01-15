2025 Afrika Uluslar Kupası yarı final maçında Youssef En-Nesyri'li Fas ile Victor Osimhen ve Paul Onuachu'lu Nijerya karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 biten maçta Nijerya'yı penaltılarla 4-2 yenen ev sahibi Fas, finalde Senegal'in rakibi oldu.

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından düzenlenen 35'inci Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) yarı finalinde Nijerya'yı penaltılarla 4-2 eleyen Fas, finale adını yazdırdı.

Faslı kaleci Yassine Bounou ile Nijeyralı kaleci Stanley Nwabali

Başkent Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 90 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı. Uzatma bölümlerinde de taraflar dengeyi bozamayınca, kazananı belirlemek için penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarını 4-2 kazanan Fas, finalist olmayı başardı.

Faslı oyuncuların şampiyonluk sevinci

PENALTIYI ATANLAR VE KAÇIRANLAR

Nijerya'da Trabzonsporlu Paul Onuachu ve Fisayo Dele-Bashiru penaltılarını gole çevirirken; Samuel Chukwueze ve Bruno Onyemaechi penaltılarını kaçırdı. Fas'ta ise Neil El Aynaoui, Eliesse Ben Seghir, Achraf Hakimi ve Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri penaltı atışlarını gole çevirirken; Hamza Igamane meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamadı.

Galatasaraylı Victor Osimhen, Nijerya'da ilk 11'de sahaya çıkarken, 118'inci dakikada yerini Onuachu'ya bıraktı. Fas'ta En-Nesyri 103'üncü dakikada oyuna dahil oldu.

Victor Osimhen

FAS-SENEGAL FİNALİ 18 OCAK'TA

Fas ile Senegal arasındaki final maçına, 18 Ocak Pazar günü Prens Moulay Abdellah Stadı ev sahipliği yapacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası