Victor Osimhen ile Youssef En-Nesyri kozlarını paylaştı: Afrika Kupası'nda finalin adı belli oldu
2025 Afrika Uluslar Kupası yarı final maçında Youssef En-Nesyri'li Fas ile Victor Osimhen ve Paul Onuachu'lu Nijerya karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 biten maçta Nijerya'yı penaltılarla 4-2 yenen ev sahibi Fas, finalde Senegal'in rakibi oldu.
- Maçın 90 dakikası golsüz bitti. Uzatma bölümleri de sonuçsuz kaldı. Penaltı atışlarını 4-2 kazanan Fas finale çıktı.
- Victor Osimhen, Nijerya'da ilk 11'de sahaya çıktı. Youssef En-Nesyri, 103'üncü dakikada Fas'ta oyuna dahil oldu.
- Final maçı Fas ile Senegal arasında 18 Ocak'ta oynanacak.
Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından düzenlenen 35'inci Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) yarı finalinde Nijerya'yı penaltılarla 4-2 eleyen Fas, finale adını yazdırdı.
Başkent Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 90 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı. Uzatma bölümlerinde de taraflar dengeyi bozamayınca, kazananı belirlemek için penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarını 4-2 kazanan Fas, finalist olmayı başardı.
PENALTIYI ATANLAR VE KAÇIRANLAR
Nijerya'da Trabzonsporlu Paul Onuachu ve Fisayo Dele-Bashiru penaltılarını gole çevirirken; Samuel Chukwueze ve Bruno Onyemaechi penaltılarını kaçırdı. Fas'ta ise Neil El Aynaoui, Eliesse Ben Seghir, Achraf Hakimi ve Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri penaltı atışlarını gole çevirirken; Hamza Igamane meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamadı.
Galatasaraylı Victor Osimhen, Nijerya'da ilk 11'de sahaya çıkarken, 118'inci dakikada yerini Onuachu'ya bıraktı. Fas'ta En-Nesyri 103'üncü dakikada oyuna dahil oldu.
FAS-SENEGAL FİNALİ 18 OCAK'TA
Fas ile Senegal arasındaki final maçına, 18 Ocak Pazar günü Prens Moulay Abdellah Stadı ev sahipliği yapacak.