Vincenzo Montella: İtalya'yı özel seçtik

A Millî Takım’ın çalıştırıcısı, “Rakibin taktik varyasyonlarına karşılık verebilecek miyiz, bu benim için önemli” dedi.

A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella dün akşam bir basın toplantısı düzenledi. “Özellikle rakip olarak İtalya’yı seçtik. EURO 2024’te böyle zorlu maçlar karşımıza çıkacak” diyen İtalyan çalıştırıcı, “Rakibimizin maç içerisinde taktiksel anlamdaki varyasyonlarına takım olarak karşılık verebilecek miyiz, bu önemli. Kimle oynarsak oynayalım, cesaretli olmamız gerekiyor. Takım ruhunu tekrardan ortaya koymamız gerekiyor. Çünkü son iki maçımız istediğimiz gibi geçmemişti” sözlerini kullandı.

İYİ BİR TEST MAÇI

Montella, “Takımın forvetsiz olduğunu yönelik sözler hoşuma gitmiyor. Son maçlarda dört ofansif oyuncu ile oynuyoruz. Benim forvetim boş alanı bulabilmek. Bazı oyuncuları elemek zorunda kalacağız, üzüldüğüm fakat mecbur olduğum bir durum” şeklinde konuştu. Kaptan Hakan Çalhanoğlu da, “İtalya iyi bir ekip, iyi bir test maçı olacak” derken, “Turnuva için çok yoğun çalışıyoruz. İşimize çok odaklandık. Turnuvaya iyi başarsak yolumuzun uzun olacağını düşünüyorum” açıklaması yaptı.

UMUDA YOLCULUK

A Millî Takım, İtalya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Riva’da yaptığı çalışmayla tamamlayıp öğleden sonra özel uçakla Bologna’ya gitti. 10 Haziran’da da Polonya ile hazırlık maçı oynayacak olan ay yıldızlılar bu maçın ardından da EURO 2024 için Almanya’ya geçecek.

İTALYA’YA GALİBİYETİMİZ YOK

A Millî Takım, EURO 2024 öncesinde İtalya ile deplasmanda hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. İki ülke arasında A Millî Takımlar düzeyinde yapılan 15 karşılaşmada ay yıldızlılar hiç galibiyet elde edemedi, 4 beraberlik, 11 yenilgi aldı. Bologna şehrindeki Renato Dall’Ara Stadı’ndaki karşılaşma 22.00’de başlayacak ve TRT Spor’dan yayınlanacak.