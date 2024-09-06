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Vitor Pereira'dan Ferdi Kadıoğlu itirafı! Merak edilen o süreci açıkladı

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Vitor Pereira&#039;dan Ferdi Kadıoğlu itirafı! Merak edilen o süreci açıkladı
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Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, Fenerbahçe'den Premier Lig ekibi Brighton'a 30 milyon euro bedelle transfer olan Ferdi Kadıoğlu için dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Kariyerini Al-Shabab'ta sürdüren Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, eski öğrencisi Ferdi Kadıoğlu hakkında konuştu.

GiveMeSport'a açıklamalar yapan Portekizli hoca, " Ferdi'yi Premier Lig'de gördüğüm için çok mutluyum. Fenerbahçe'ye ilk geldiğinde sağ kanat oyuncusuydu ve onunla ilgili meydan okumaya karar verdim. Ona üst düzey bir bek olabileceğini ancak sol tarafta, sağ ayağıyla içeriye girerek oynayabileceğini söyledim" ifadelerini kullandı.

Vitor Pereira'dan Ferdi Kadıoğlu itirafı! Merak edilen o süreci açıkladı - 1. Resim

VITOR PEREIRA: HÜCUM DNA'SINA SAHİP

Ferdi'nin bek pozisyona geçiş sürecini ele alan Pereira, "Güçlü yanlarından biri de her iki tarafta da çok rahat oynayabilmesi ve bu yüzden meydan okumamı kabul etti. Pozisyonunu değiştirdi ve çok gelişmeye başladı ve defans oyuncusu olarak başlamadığı için hücum DNA'sına sahip. Brighton taktiksel olarak kültürlü ve çok çalışkan bir oyuncuyu kadrosuna kattı. Her gün öğrenmeyi seviyor" dedi.

Vitor Pereira'dan Ferdi Kadıoğlu itirafı! Merak edilen o süreci açıkladı - 2. Resim

'MODERN BEK OYUNCUSUNA DÖNÜŞTÜ'

Ferdi Kadıoğlu'nun talimatları çok hızlı anladığını bildiren Portekizli teknik adam, "Onu yönetirken fark ettiğim şey; talimatları çok hızlı bir şekilde anlayabilmesiydi ve şimdi modern bir bek oyuncusuna dönüştü. Bu sürekli olarak yeni hareketler yaratmayı, bazen yön değiştirmeyi ve içeriye kat edebilmeyi, orta açabilmeyi ve şut atabilmeyi gerektiriyor. Ayrıca baskı altında da çok güçlü çünkü her iki ayağını da çok iyi kullanabiliyor" şeklinde konuştu.

Düzenleyen:  - Spor
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