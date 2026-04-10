Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevinde bulunan Fenerbahçe efsanelerinden Volkan Demirel, futbolculuk döneminde takılan lakapları kendi penceresinden yorumladı.

"FENERBAHÇE'DE 'DAYI', DIŞARIDA 'AYI' DERLERDİ"

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan eski milli kaleci, "Bana Fenerbahçe tesislerinde ‘Dayı’ derlerdi. Dışarıda ise ‘Ayı’ lakabı takıldı. İnsanlara belki abes bir kelime gibi geliyor ama benim kızlarımın en sevdiği oyuncak bir ayı. Kızımın bir tane ayısı var, adı da Volkan. Ben ayı olmaktan ve ayı gibi görünmekten çok mutluyum. Çünkü ayı çok güçlü bir hayvandır" ifadelerini kullandı.

"AZİZ YILDIRIM'I BABAM YERİNE KOYARIM"

Sarı-lacivertli kulübün eski başkanları Aziz Yıldırım ve Ali Koç'a övgüler yağdıran Demirel, "Aziz Yıldırım, beni ‘Volkan’ yapan insan. Aziz Yıldırım'ı ben her zaman babam yerine koyarım. Ali Koç da aynı şekilde benim için. Biri babamsa biri de ağabeyim gibidir" sözlerini sar fetti.

"ÇOK GÜZEL GOLLER YEDİM"

Uzun yıllar Fenerbahçe ve A Milli Takım kalesini koruyan Volkan Demirel, "Ben çok güzel goller yedim. Ama aklımda kalanlar, yediğim hatalı goller. Üç tanesini unutamıyorum. Edu ile çarpıştığımız pozisyonda Galatasaray’ın golü, Kasımpaşa maçında kendi kaleme attığım gol ve İtalya’dan yediğim gol” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası