Volkan Demirel galibiyet sonrası paylaştı! "Rahat ol dedim sana"

Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Mayıs 2025 11:12 - Güncelleme: 24 Mayıs 2025 11:15 - Güncelleme:

Eski Fenerbahçe futbolcusu Volkan Demirel, sarı lacivertlilerin EuroLeague final four'unda Panathinaikos'u mağlup ettiği maçı salondan izledi. Maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Melih Mahmutoğlu ile çekilen fotoğrafına yer veren Demirel, düştüğü notla dikkat çekti.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague final four ilk maçında Yunan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaştı. Ergin Ataman yönetimindeki Yunan takımını 82-76 mağlup eden temsilcimiz, adını finale yazdırdı. Fenerbahçe'nin efsane kalecisi ve teknik direktör Volkan Demirel, Fenerbahçe Beko'nun finale yükseldiği Panathinaikos maçını yerinde takip etti. Demirel, sarı lacivertlilerin galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İlgili Haber Fenerbahçe'den Ergin Ataman'a gönderme! Geceye damga vuran paylaşım "FİNALDE GÖRÜŞÜRÜZ" Volkan Demirel yaptığı paylaşıma Melih Mahmutoğlu'nu etiketledi ve "Rahat ol dedim sana. Finalde görüşürüz" notunu düştü. Demirel'in bu paylaşımı Fenerbahçeli taraftarlarca büyük ilgi gördü. İşte o paylaşım:

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sinem Eryılmaz