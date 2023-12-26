Volkan Demirel istifa etti! Hatayspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

26 Aralık 2023 17:08 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 17:09

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel görevinden istifa etti.

Beşiktaş'a karşı alınan 2-1'lik yenilgi sonrası yönetimle bir araya gelen Demirel, kan değişikliğinin iyi geleceğini bildirdi.

Hatayspor'un ilk olarak Selçuk İnan ile görüşeceği öğrenildi.

VOLKAN DEMİRE AYRILIK SİNYALİ VERMİŞTİ

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ın puan durumundaki yeri ve teknik direktör değişikliklerine rağmen çok saygı duyulacak bir takım olduğunu söylediğini anlattı.

Konsantrasyon eksikliği yaşadıklarını dile getiren Demirel, şunları kaydetti:

"Takımı ben kurdum, planladım, herkesi getirdim, gideceklere karar verdim, benim iyi anlatamam, hepsinin toplamında mağlubiyet söz konusu oldu. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Bizim ise önümüzde konuşacak, düşünecek, yorumlayacak bir yol olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili de en kısa zamanda oturup, konuşup ona göre yol belirleyeceğiz."