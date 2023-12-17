West Ham United - Wolverhampton maçında ikonik gol sevinci! Paqueta 3 asistle samba yaptı

17 Aralık 2023 20:18 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 20:42

Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Premier League'in 17. haftasında Wolverhampton'ı ağırlayan West Ham United, Londra Stadyumu'ndan 3-0 galip ayrıldı.

Golleri Muhammed Kudus (2) ve Jared Bowen atarken, Brezilyalı yıldız Lucas Paqueta 3 asistle oynadı.

26 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon 16 Premier League maçında 2 gol, 4 asistle ulaştı. Londra ekibinin geçen yaz Lyon'dan 43 milyon euroya transfer ettiği sambacı, UEFA Konferans Ligi finalinde şampiyonluğu getiren asisti yapmıştı.

Manchester City geçtiğimiz yaz Paqueta için 100 milyon euro teklif etmişti.

ARSENAL FIRSATI KULLANDI

Manchester City'nin evinde Crystal Palace'la 2-2 berabere kaldığı haftada Brighton'ı ağırlayan Arsenal, ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.

3 puanı getiren golleri 53. dakikada Gabriel Jesus ve 87. dakikada Kai Havertz attı.

Bu sonuçla Arsenal, 39 puan ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. 26 puanlı Brighton & Hove Albion ise 9. sırada yer aldı.

ASTON VİLLA'NIN ŞAKASI YOK

Sezonun istikrarlı ekiplerinden Aston Villa ise geriye düştüğü maçta, deplasmanda Brentford'u 2-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin 45. dakikada Keane Lewis-Potter'ın golüyle öne geçtiği mücadelede, Aston Villa'ya 3 puan getiren golleri, 77. dakikada Alex Moreno ve 85. dakikada Ollie Watkins kaydetti. Brentford'da 71. dakikada Ben Mee, Aston Villa'da 90+7. dakikada Boubacar Kamara doğrudan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla 38 puana yükselen Aston Villa üçüncü sıradaki yerini korudu. Brentford ise 19 puanla 12'nci sıraya geriledi.