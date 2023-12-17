Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Videolar
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Spor > Acun Ilıcalı'dan Premier Lig hamlesi! Liam Rosenior 3 yıllık imzaladı

    Acun Ilıcalı'dan Premier Lig hamlesi! Liam Rosenior 3 yıllık imzaladı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Acun Ilıcalı&#039;dan Premier Lig hamlesi! Liam Rosenior 3 yıllık imzaladı
    Acun Ilıcalı, Hull City

    Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, teknik direktörü Liam Rosenior ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

    İngiltere Championship'te Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Teknik Direktör Liam Rosenior ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

    Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Teknik Direktör Liam Rosenior ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

    Kasım 2022'de takımın başına geçen Rosenior, küme düşme hattında aldığı takımı ile 2022-2023 sezonunu 58 puanla 15. sırada tamamladı.

    Acun Ilıcalı'dan Premier Lig hamlesi! Liam Rosenior 3 yıllık imzaladı

    HULL CITY'DEN PREMIER LİG HAMLESİ

    Bu sezon da play-off yarışı veren Kaplanlar, geride kalan 22 haftada 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile topladığı 36 puanla 5. sırada yer alıyor.

    Hull City, İngiliz teknik adamla 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

    39 yaşındaki teknik adam, "Önümüzdeki birkaç yılın bizim için neler getireceğini görmek için gerçekten sabırsızlanıyorum. Umarım çok güzel anılar biriktirebiliriz" ifadelerini kullandı.

    Acun Ilıcalı'nın istikrarlı bir yapıyla takımı Premier Lig'e yükseltme hedefinde olduğu belirtildi.

    Acun Ilıcalı’dan şaşırtan itiraf: 20 yıldır montum yoktu
    Oynat

    Acun Ilıcalı’dan şaşırtan itiraf: 20 yıldır montum yoktu

    Sık sık parmak arası terlikle ve siyah tişörtle görmeye alışık olduğumuz Acun Ilıcalı, dikkat çeken bir itirafta bulundu. Ilıcalı, Hull City’i alana kadar dolabında hiç montunun olmadığını açıkladı.

    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...