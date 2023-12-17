Ozan Tufan İngiltere'de fırtına estirdi! Milli futbolcu Erol Bulut'u üzdü

17 Aralık 2023 09:05 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 09:09

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İngiltere Championship'in 22. haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Cardiff City ile karşılaştı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ozan Tufan'ın gol attığı mücadelede kazanan 3-0'lık skorla Hull City oldu.

Bİr dönem birlikte çalıştığı Erol Bulut'u attığı gollerle üzen Ozan, performansıyla göz doldurdu.

Hull City'in golleri 32. dakikada Aaron Connolly, 56. dakikada Scott Twine ve 59. dakikada Ozan Tufan kaydetti. golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından ligde 36 puanlı Hull City 5'inci, 30 puanlı Cardiff City ise 12'nci sırada yer aldı.