Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Videolar
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Spor > Ozan Tufan İngiltere'de fırtına estirdi! Milli futbolcu Erol Bulut'u üzdü

    Ozan Tufan İngiltere'de fırtına estirdi! Milli futbolcu Erol Bulut'u üzdü

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ozan Tufan İngiltere&#039;de fırtına estirdi! Milli futbolcu Erol Bulut&#039;u üzdü
    Ozan Tufan, Hull City, Erol Bulut

    İngiltere Championship'te oynanan 22. hafta mücadelesinde Hull City, Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City'i 3-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşmada forma giyen Ozan Tufan, performansıyla yıldızlaştı.

    İngiltere Championship'in 22. haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Cardiff City ile karşılaştı.

    Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ozan Tufan'ın gol attığı mücadelede kazanan 3-0'lık skorla Hull City oldu.

    Bİr dönem birlikte çalıştığı Erol Bulut'u attığı gollerle üzen Ozan, performansıyla göz doldurdu.

    Ozan Tufan İngiltere'de fırtına estirdi! Milli futbolcu Erol Bulut'u üzdü

    Hull City'in golleri 32. dakikada Aaron Connolly, 56. dakikada Scott Twine ve 59. dakikada Ozan Tufan kaydetti. golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

    Bu sonucun ardından ligde 36 puanlı Hull City 5'inci, 30 puanlı Cardiff City ise 12'nci sırada yer aldı.

     

    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...