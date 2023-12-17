Ozan Tufan İngiltere'de fırtına estirdi! Milli futbolcu Erol Bulut'u üzdü
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Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
İngiltere Championship'te oynanan 22. hafta mücadelesinde Hull City, Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City'i 3-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşmada forma giyen Ozan Tufan, performansıyla yıldızlaştı.
İngiltere Championship'in 22. haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Cardiff City ile karşılaştı.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ozan Tufan'ın gol attığı mücadelede kazanan 3-0'lık skorla Hull City oldu.
Bİr dönem birlikte çalıştığı Erol Bulut'u attığı gollerle üzen Ozan, performansıyla göz doldurdu.
Hull City'in golleri 32. dakikada Aaron Connolly, 56. dakikada Scott Twine ve 59. dakikada Ozan Tufan kaydetti. golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından ligde 36 puanlı Hull City 5'inci, 30 puanlı Cardiff City ise 12'nci sırada yer aldı.