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Haberler > Spor > Xabi Alonso'nun yeni adresini duyurdular! Yıldız oyuncuyu yanında götürecek

Xabi Alonso'nun yeni adresini duyurdular! Yıldız oyuncuyu yanında götürecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Xabi Alonso&#039;nun yeni adresini duyurdular! Yıldız oyuncuyu yanında götürecek

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bayern Leverkusen ile şampiyonluğa koşan ve adı Avrupa'nın büyük kulüpleri ile anılan Xabi Alonsu'nun önümüzdeki sezon çalıştıracağı takım netleşiyor. Alonso, takım değiştirmesi halinde öğrencisini yeni takımına götürmeye çalışacak.

Almanya'da Bayern Leverkusen'i çalıştıran ve şampiyonluğa adım adım yaklaşan Xabi Alonso'nun ismi dünya devleriyle anılıyor. Başarılı teknik direktör ile Real Madrid, Bayern Münih ve Liverpool'un ilgilendiği iddia ediliyor. Dış kaynaklardan gelen haberlere göre, Alonso'nun en yakın olduğu kulüp İngiliz devi Liverpool. 

EN YAKIN TAKIM LİVERPOOL

Liverpool'un ciddi ilgisinin bulunduğu hoca, takım değiştirmesi durumunda Bayer Leverkusen'den öğrencisini de yanında götürmeyi planlıyor.

Xabi Alonso'nun yeni adresini duyurdular! Yıldız oyuncuyu yanında götürecek - 1. Resim

TAPSOBA'YI İSTİYOR

Mirror'ın haberine göre, Xabi Alonso, Liverpool'a imza atması durumunda Bayer Leverkusen'den öğrencisi Edmond Tapsoba'nın transfer edilmesini isteyecek.

Tapsoba'ya büyük hayranlık duyan Alonso'nun özellikle Liverpool'a gitmesi durumunda 25 yaşındaki stoperin takıma kazandırılmasını ısrarla isteyecek. Bayer Leverkusen ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun peşinde Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Chelsea, Tottenham ve Newcastle var. Ancak Alonso'nun Liverpool'a imza atması halinde Kırmızılar bu transferde açık ara öne geçecek.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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