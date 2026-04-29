Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı "Eze eze yendik" yorumuna açıklık getirdi.

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım; Süper Lig'deki Galatasaray maçı, Beşiktaş karşılaşmasının ardından yaptığı yorum ve Sadettin Saran'a dair açıklamalarda bulundu.

"BÜYÜK BİR İHTİMALLE ŞAMPİYON"

HT Spor'a konuşan Yıldırım, ligde oynayacakları Galatasaray karşılaşmasına ilişkin olarak "Bu hafta sonu Galatasaray’la oynuyoruz. Neredeyse şampiyon oldu gibi; büyük bir ihtimalle olur. En kötü ihtimalle Antalya’yı yener, Kasımpaşa’yı yener; bizi yenemese bile şampiyonluğunu ilan eder diye düşünüyorum." dedi.

"EZE EZE YENDİK" AÇIKLAMASI

Beşiktaş galibiyetinin ardından yaptığı açıklamaya değinen Yıldırım, "Beşiktaş ile oynadığımız maçta aileme ve 101 yaşındaki anneme küfürler edildi. Ben o gün çılgına döndüm. Benim annem yatalak. Allah uzun ömür versin. Aileme küfürler edilince çıldırdım. Maç sonu zaten neredeyse ezerek yendik dedim." ifadelerini kullandı.

"SARAN'A NEDEN 'STEVEN' DEMİYORLAR"

İsmi hakkında konuşan Yüksel Yıldırım, "İnsanlar bana durmadan 'Robert Yüksel' diyor. Pasaportumda Robert yazmıyor. Robert, Amerika'da benim kullandığım bir isim. Bunu inkar etmiyorum. Sadettin Saran'ın her şeyinde Steven yazıyor. Niye insanlar televizyonda onun için 'Steven' ismini kullanmıyor? Niye benimle uğraşıyorsunuz?" dedi.

"ÇOK ESKİDEN FENERBAHÇE MAÇINDA..."

Türkçe konuşurken bazen kelime dağarcığının yetersiz kaldığını söyleyen Yıldırım, "Yarı İngilizce, yarı Türkçe düşünüyorum. Türkçe karşılıklarını bulamayınca farklı kelime kullanıyorum. O da yanlış anlaşılıyor. Çok eskiden Fenerbahçe maçında 'Aptalca bir gol yedik.' dedim. 'Saçma' demek istemiştim ama aklıma gelmedi. Türkçe, fakir bir dil olduğu için 'aptalca' dedim." açıklamasını yaptı.

