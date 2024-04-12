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Yunan gazeteci "Olimpiakos'tan çok daha iyiydik!" diyen İsmail Kartal'a öyle bir soru sordu ki... Cevabı olay oldu

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Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında, Olympiakos'a kaybettiği 3-2'lik karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında teknik direktör İsmail Kartal'a, Yunan bir gazetecinin sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos'a 3-2 mağlup oldukları karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçı iyi oynayan taraf olduklarını ve sarı-lacivertli taraftarlar önünde turu atlayacaklarını inandığını söyleyen Kartal'a, Yunan gazeteciden ilginç bir soru geldi. 

Yunan gazeteci

"DÜŞÜNCELERİNİZ BİRAZ KİBİRLİ OLABİLİR Mİ?"

Söz alan Yunan gazeteci Kartal'a şu soruyu yöneltti:

"Söylediğinize göre sahada Fenerbahçe'den başka bir takım yoktu. Ancak Olympiakos maçı 4-0 da yapabilirdi. Düşünceleriniz biraz kibirli olabilir mi? Saçma bir penaltı olmasaydı skor buraya gelir miydi?"

Yunan gazeteci

Yunan gazetecinin sorusu karşısında 'turu geçen taraf olacaklarının' bir kez daha altını çizen Kartal şöyle cevap verdi:

"Olympiakos iyi bir takım. İyi oyuncuları, ateşli bir taraftarı var. Biz de büyük bir camiayız. Maça daha iyi başladık. Burada yaptıklarımızı anlatmak benim en doğal hakkım. Onların da pozisyonları var ama 3-0'dan sonra maçı 4-3 bile kazanabilirdik. Maçtan önce Yunan basını bana sorduğunda 'Maçın favorisi yok' demiştim. Yine aynı şeyi söylüyorum. 3-0'dan sonra maçı 3-2 bitirebildiğimiz için çok mutluyum. Turu geçeceğimize inanıyorum."

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