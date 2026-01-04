Sarı kırmızılıların gözden çıkardığı genç oyuncu için menajeri “Yusuf seneye de bu formayı giymek istiyor” dedi

Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavucku, geçtiğimiz günlerde “Yusuf Demir ile yolları ayıracağız, kendisine de söyledik” demişti. Ancak oyuncunun menajeri yönetime “Yusuf’un hedefleri Galatasaray üzerine! Sezonu Galatasaray’da tamamlayıp önümüzdeki yıl da bu formayı giymek istiyor” dedi.

BEDAVAYA GİTMEK YOK!

Bu çıkışın asıl sebebi ise aslında Galatasaray’ın bir anlamda fesih için daha az bir maliyetle ayrılmak adına yapılacak pazarlık hamlesine karşılık bir mesaj…

Galatasaray cephesi ise fesih bedelini kovalayan Yusuf ile menajerine 475 bin avroluk ücreti ödemeye sıcak bakmıyor, bu miktarı aşağı çekmeye çalışıyor.

