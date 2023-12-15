Yusuf Yazıcı'nın sevinci kursağında kaldı! Milli futbolcu stadyumdan apar topar ayrıldı
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Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de oynayan Yusuf Yazıcı, UEFA Konferans Ligi'nde oynanan Klaksvik maçı sonrası neye uğradığını şaşırdı. Milli futbolcunun evi ikinci kez soyuldu.
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın Fransa'daki evine ikinci kez hırsızlar girdi.
Lille forması giyen Türk yıldız, Faroe Adaları ekibi Klaksvik ile oynanan maçın ardından aldığı haberle evine gitti.
Türk yıldızın da 1 gol attığı mücadeleden 3-0 galip ayrılan Lille, gruptan lider çıkarak son 16 turuna yükseldi.
YUSUF YAZICI'NIN EVİ İKİNCİ KEZ SOYULDU
Klaksvik'e karşı penaltıdan gol atan Yusuf Yazıcı'nın sevinci yarıda kaldı.
Maçtan sonra evine hırsız girdiğini öğrenen 26 yaşındaki yıldız, şikayette bulundu.
Türk yıldızın Fransa'daki evine 2020 yılında da hırzız girmişti.
Bu sezon performansıyla teknik ekibin gözüne giren Yusuf, 21 maçta 7 gol kaydetti.