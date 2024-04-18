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Zaniolo sakatlandı! Lille - Aston Villa maçının ilk yarısında oyuna devam edemedi

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Zaniolo sakatlandı! Lille - Aston Villa maçının ilk yarısında oyuna devam edemedi

Spor Haberleri

Aston Villa'da forma giyen Nicolo Zaniolo, Lille ile oynanan Konferans Ligi çeyrek final turu rövanş maçında sakatlık yaşayarak oyundan alındı.

Nicolo Zaniolo, UEFA Konferans Ligi çeyrek final turu rövanşında oynanan Lille - Aston Villa maçında sakatlık geçirdi.

Sezon başı Galatasaray'dan İngiliz ekibine kiralanan İtalyan yıldız, 28. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Belinden ağrı yaşayan yıldız oyuncu, yerini Rogers'a bıraktı.

Zaniolo sakatlandı! Lille - Aston Villa maçının ilk yarısında oyuna devam edemedi - 1. Resim

ZANIOLO DEVAM EDEMEDİ

Maça ilk 11'de başlayan Zaniolo, oyundan çıktığı anlarda büyük üzüntü yaşadı.

Son haftalarda gösterdiği performansla adından söz ettiren 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Galatasaray'dan 5 milyon euro bedelle kiralanmıştı.

Aston Villa, İtalyan yıldızın bonservisini almak istemesi halinde 22.5 milyon euro ödeyecek.

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