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Haberler > Spor > Zinedine Zidane bombası! Fransız hocaya 1 sezon için servet ödenecek

Zinedine Zidane bombası! Fransız hocaya 1 sezon için servet ödenecek

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Zinedine Zidane bombası! Fransız hocaya 1 sezon için servet ödenecek

Spor Haberleri

Son olarak Real Madrid'i çalıştıran Zinedine Zidane, sahalara geri dönüyor. Cezayir asıllı Fransız hocanın yeni sezonda Almanya Bundesliga'da görev alacağı öğrenildi.

Sezon sonunda Thomas Tuchel ile yollarını ayırmaya hazırlanan Bayern Münih, Zinedine Zidane ve Ribery ikilisini göreve getireceği öne sürüldü.

Real Madrid'den ayrıldıktan sonra 3 yıldır takım çalıştırmayan Zidane için Bayern Münih'in teklif yapması bekleniyor.

Kulüp tarihinin efsane oyuncularından Ribery'i de yardımcı antrenör olarak düşünen Bavyera ekibinin yüksek bedelde transfer bütçesi de ayıracağı belirtildi.

Zinedine Zidane bombası! Fransız hocaya 1 sezon için servet ödenecek - 1. Resim

BAYERN MÜNİH'TEN ZIDANE HAMLESİ

Almanya'dan Bild de Bayern Münih'in Zinedine Zidane için teklif yapacağını yazdı.

Kulüp takımı olarak sadece Real Madrid'i çalıştıran Zidane, 3'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 11 şampiyonluk yaşadı.

Öte yandan Bayern Münih'i Zidane için rekor düzeyde maaş önereceği konuşuluyor.

Bundesliga'da bu sezon Leverkusen'in gerisine düşen Münih'in Roberto De Zerbi'yi de listesine eklediği öğrenildi.

Brighton'u çalıştıran İtalyan hocaya Barcelona'nın da ilgisi olduğu iddi edilmişti.

 

Düzenleyen:  - Spor
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