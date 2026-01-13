Türkiye Gazetesi
1.3 milyon TL'ye Porsche Taycan: Türkiye’ye gelse satar mı?
Çin en büyük üreticilerinden olan SAIC’in HIMA çatısı altında ürettiği yeni modeli SAIC Z7’den yeni görseller paylaşıldı. Araç Porsche Taycan’a benzerliği ile dikkat çekiyor.
T-Otomobil 10 dk önce
SAIC Z7'nin ilk resmi görselleri Huawei'nin teknolojilerini kullanan HIMA ortaklığı tarafından paylaşıldı.
- Araç, Porsche Taycan'a benzer.
- Araçta büyük ölçüde kapalı ön yüz, aydınlatmalı SAIC logosu ve geniş hava kanalı bulunuyor.
- Arka bölümde, 'Star River' adı verilen stop lambaları bulunuyor.
- Huawei'nin 'Star River' ışık imzası daha önce Maextro S800 modelinde kullanılmıştı.
- SAIC Z7'nin fiyatı 30 bin doların altında bekleniyor.
Huawei’nin teknolojilerini otomobil üreticileriyle buluşturduğu ortaklık yapısı olan HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance), Saic Z7’nin ilk resmi görsellerini paylaştı.
Araç tamamen görünmese de Porsche’nin elektriklisi Taycan’a benzerliği hemen fark ediliyor. Büyük ölçüde kapalı bir ön yüz, aydınlatmalı SAIC logosu ve geniş hava kanalı ön tarafta görünenler.
Arka bölümde, “Star River” (Yıldız Nehri) adı verilen stop lambaları, Huawei dokunuşlarından biri. Bu ışık imzası daha önde Maextro S800 modelinde de kullanılmıştı.
SAIC’in Z7’yi 30 bin doların (Yaklaşık 1.3 milyon TL) altında bir fiyatla satması bekleniyor.
