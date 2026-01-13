Çin en büyük üreticilerinden olan SAIC’in HIMA çatısı altında ürettiği yeni modeli SAIC Z7’den yeni görseller paylaşıldı. Araç Porsche Taycan’a benzerliği ile dikkat çekiyor.

Huawei’nin teknolojilerini otomobil üreticileriyle buluşturduğu ortaklık yapısı olan HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance), Saic Z7’nin ilk resmi görsellerini paylaştı.

Araç tamamen görünmese de Porsche’nin elektriklisi Taycan’a benzerliği hemen fark ediliyor. Büyük ölçüde kapalı bir ön yüz, aydınlatmalı SAIC logosu ve geniş hava kanalı ön tarafta görünenler.

1.3 milyon TLye Porsche Taycan: Türkiye’ye gelse satar mı?

Arka bölümde, “Star River” (Yıldız Nehri) adı verilen stop lambaları, Huawei dokunuşlarından biri. Bu ışık imzası daha önde Maextro S800 modelinde de kullanılmıştı.

SAIC’in Z7’yi 30 bin doların (Yaklaşık 1.3 milyon TL) altında bir fiyatla satması bekleniyor.

