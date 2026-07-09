1.850 beygirlik hibrit canavar! Zenvo Aurora Tur Goodwood'da sahneye çıkıyor
Danimarkalı hiper otomobil üreticisi Zenvo, Aurora Tur modelinin seri üretime hazır son tasarımını paylaştı.
1.850 beygir güç üreten V12 hibrit hiper otomobil, bu ay düzenlenecek Goodwood Hız Festivali'nde görücüye çıkacak.
HAVA AKIMINA YÖN VEREN TASARIM: ŞIKLIK VE PERFORMANS BİR ARADA
Aurora Tur, ilk kez tanıtıldığı konsept versiyona kıyasla bazı tasarım güncellemeleriyle geliyor.
Ön bölümde farların ve gündüz farlarının altındaki hava yönlendirme parçaları yeniden şekillendirilirken, kapılar çevresindeki hava akışını iyileştiren aerodinamik düzenlemeler yapıldı.
Arka bölümde ise bazı hava çıkışları sadeleştirildi.
MAHLE İMZALI SAF GÜÇ: HİPER OTOMOBİLDE MOTOR DEVRİMİ
Modelin kalbinde, MAHLE Powertrain ile birlikte geliştirilen 6,6 litrelik dört turbo beslemeli V12 motor bulunuyor.
Tek başına 1.250 beygir güç üreten bu üniteye üç elektrik motoru eşlik ediyor ve toplam sistem gücü 1.850 beygire ulaşıyor.
Güç, dört tekerleğe hibrit destekli 7 ileri şanzıman aracılığıyla aktarılıyor.
Zenvo'ya göre Aurora Tur, 0'dan 100 km/s hıza 2,3 saniyede, 0'dan 300 km/s hıza 9 saniyede ulaşıyor. Otomobilin azami hızı ise 450 km/s olarak açıklandı.
GERİ SAYIM BAŞLADI: PRÆSTØ TESİSLERİNDEN YOLLARA ÇIKIYOR
Aurora Tur'un üretimi 2026 yılında Danimarka'daki Præstø tesisinde başlayacak.
Zenvo, Aurora serisini sınırlı sayıda üretecek ve model, Goodwood Hız Festivali'nde seri üretim formuyla ilk kez otomobil tutkunlarının karşısına çıkacak.