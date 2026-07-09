Aurora Tur, ilk kez tanıtıldığı konsept versiyona kıyasla bazı tasarım güncellemeleriyle geliyor. Ön bölümde farların ve gündüz farlarının altındaki hava yönlendirme parçaları yeniden şekillendirilirken, kapılar çevresindeki hava akışını iyileştiren aerodinamik düzenlemeler yapıldı. Arka bölümde ise bazı hava çıkışları sadeleştirildi.

MAHLE İMZALI SAF GÜÇ: HİPER OTOMOBİLDE MOTOR DEVRİMİ

Modelin kalbinde, MAHLE Powertrain ile birlikte geliştirilen 6,6 litrelik dört turbo beslemeli V12 motor bulunuyor.



Tek başına 1.250 beygir güç üreten bu üniteye üç elektrik motoru eşlik ediyor ve toplam sistem gücü 1.850 beygire ulaşıyor.



Güç, dört tekerleğe hibrit destekli 7 ileri şanzıman aracılığıyla aktarılıyor.



Zenvo'ya göre Aurora Tur, 0'dan 100 km/s hıza 2,3 saniyede, 0'dan 300 km/s hıza 9 saniyede ulaşıyor. Otomobilin azami hızı ise 450 km/s olarak açıklandı.