2026 model 'yerli'ler görücüde! Fiyatlar 1 milyon 270 bin TL'den başlıyor
TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl — Türkiye otomobil piyasasında Renault, Fiat, Toyota, Hyundai ve TOGG; geçen yıl toplam 323 bin 223 adet satışla “yerli üretimi” temsil etti.
5 markanın Türkiye fabrikalarından çıkan otomobiller 2025’te toplam pazarın yüzde 29,81’ini karşıladı. 2026’ya da iddialı giren söz konusu markaların yerli üretimlerinin bu yılki ilk fiyatları da belli oldu…
Türkiye’de otomobil satışları, 2025 yılında yüzde 10,62 artarak 1 milyon 84 bin 496 adet olarak gerçekleşti. Bu satışların 323 bin 223 adedi, Türkiye'deki fabrikalarda üretilen otomobillerden oluştu. Yeri üretim araçların toplam içindeki payı geçen yıl yüzde 29,81 olarak gerçekleşti.
2020’DEN SONRA İLK ÇIKIŞ
2020 yılında yerliler %40,92 ile pazarda en yüksek paya ulaşmıştı. O yıldan itibaren düşüşe geçen yerli üretim araçların toplam içindeki payı 2024'te %29,65'e kadar gerilemişti. Geçen yıl ise yerlilerin payında yeniden sınırlı da olsa artış dikkatlerden kaçmadı.
İthal otomobillerin payı ise 2025'te %70,19 oldu. Önceki yıl ithal araçlar toplam pazarın %70,35'ine hâkim konumdaydı. Yerlideki yükselişle birlikte ithalde de 2025'te gerileme yaşandı.
RENAULT ZİRVEDE
Yerli üretim yapan markalar arasında Renault geçen yıl ilk sırada yer aldı. 2025'te toplamda 131 bin 764 adet satış yapan Renault, bu araçların 111 bin 937 adedini Türkiye'deki fabrikalarında banttan indirdi.
FİAT İKİNCİ SIRADA
Bir başka Bursalı Fiat da geçen yılki 71 bin 787 adet satışının 69 bin 659 adedini yerli üretimden gerçekleştirerek ikinci sırada yer aldı.
TOYOTA VE HYUNDAI
2025'te 76 bin 620 adet anahtar teslim eden Toyota'da yerli üretim satışlar 61 bin 122 adet oldu.
Hyundai'da ise 66 bin 261 adet toplam satışlarda yerli payı 41 bin 485 adet oldu.
TOGG FARKI
2025'te hem "elektrikli" hem de "SUV" kategorisinde yükselişe geçen TOGG ise tamamı yerli 39 bin 20 adet satış ile yüksek performans gösterdi.
2026 MODEL YERLİLER
Yerli üretim araçlar 2026 yılına da iddialı başladı. Markaların yerli üretim modellerinde 2026 fiyatları da belli olmaya başladı. Firmaların internet sitelerinde ilan edilen fiyatlar şöyle:
FIAT
-Egea Cross 1.4 Fire 95 HP GSR Street: 1.269.900 TL
-Egea 1.6 130 HP GSR Easy: 1.369.900 TL
HYUNDAI
-i20 1.0 T-GDI 90PS Jump Manuel: 1.334.500 TL
-Bayın 1.0 T-GDI 90PS Jump DCT: 1.647.000 TL
RENAULT
-Clio Evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp: 1.625.000 TL
-Megaen Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 2.050.000 TL
TOYOTA
-Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S: 1.650.000 TL
-C-HR 1.8 Hybrid Flame e-CVT: 2.090.000 TL
TOGG
-T10X V1 RWD Standart Menzil: 1.870.000 TL
-T10F V1 RWD Standart Menzil: 1.886.000 TL