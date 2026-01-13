5 markanın Türkiye fabrikalarından çıkan otomobiller 2025’te toplam pazarın yüzde 29,81’ini karşıladı. 2026’ya da iddialı giren söz konusu markaların yerli üretimlerinin bu yılki ilk fiyatları da belli oldu…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl — Türkiye otomobil piyasasında Renault, Fiat, Toyota, Hyundai ve TOGG ; geçen yıl toplam 323 bin 223 adet satışla “yerli üretimi” temsil etti.

Türkiye’de otomobil satışları, 2025 yılında yüzde 10,62 artarak 1 milyon 84 bin 496 adet olarak gerçekleşti. Bu satışların 323 bin 223 adedi, Türkiye'deki fabrikalarda üretilen otomobillerden oluştu. Yeri üretim araçların toplam içindeki payı geçen yıl yüzde 29,81 olarak gerçekleşti.

2020’DEN SONRA İLK ÇIKIŞ

2020 yılında yerliler %40,92 ile pazarda en yüksek paya ulaşmıştı. O yıldan itibaren düşüşe geçen yerli üretim araçların toplam içindeki payı 2024'te %29,65'e kadar gerilemişti. Geçen yıl ise yerlilerin payında yeniden sınırlı da olsa artış dikkatlerden kaçmadı.

İthal otomobillerin payı ise 2025'te %70,19 oldu. Önceki yıl ithal araçlar toplam pazarın %70,35'ine hâkim konumdaydı. Yerlideki yükselişle birlikte ithalde de 2025'te gerileme yaşandı.