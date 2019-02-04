Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Fren sisteminden yürüyen aksama, karoserden havalandırma sistemine kadar otomobillerin hayati önem taşıyan elemanlarına gerekli kontrol ve bakımların yapılması, gelecekte çıkabilecek büyük problemlerin önünü kesiyor. Otomotiv ekipman üreticileri için önemli çözümler geliştiren Delphi Technologies, kış servisi ve onarımlarının hem servislerin hem de kullanıcıların iş verimliliğini artırmak için en iyi fırsat olduğunu belirtiyor. Sene boyunca kullanılan otomobillerdeki muhtemel arızalar büyük oranda kış aylarında ortaya çıkıyor. Dolayısı ile dikkat edilmesi gereken aksamlar söyle sıralanıyor. Direksiyon ve süspansiyon sistemi hayati önem taşır vaziyette. Özellikle salıncak, alt rotil gibi temel süspansiyon elemanları pozisyonları gereği oldukça önemli. Fren sisteminde kullanılan bileşenler iyi durumda gibi görünse de olağan dışı sıcaklıklar ile nem ve tuzun neden olacağı korozyon sebebiyle hem dayanıklılığı hem de işlevleri zayıflayacaktır. Dengeli bir fren performansı için balata ve disklere dikkat. Konforlu yolculuk içinse havalandırma sistemi kontrol edilmeli. Klima denildiğinde akla hemen sıcak yaz günleri gelse de bakımının sene boyunca geçerli. Ayrıca akü, yakıt pompası ve enjektör sistemleri de kış aylarının temel kontrol noktaları arasında. Dizel araçların ülkemizde yoğun olduğunu düşünürsek Delphi uzmanları bu motorlarda kızdırma bujilerine dikkat çekiyor. Ve tabii ki aracımızdaki elektronik sensörler. Motorun ve güvenlik teknolojilerinin daha sağlıklı çalışması için göz ardı edilmemesi gerekenler arasında…