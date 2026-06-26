ELDER Başkanı Barış Erdeniz, önümüzdeki 10 yılda şebekeler için en az 50 milyar dolarlık yatırım ihtiyacı öngördüklerini açıkladı. Artan talep, elektrikli araçlar ve dijitalleşme ile birlikte tüketimin 2035’te 510 teravatsaate çıkması bekleniyor.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Yönetim Kurulu Başkanı Barış Erdeniz, Türkiye’de yeni elektrik çağına geçiş için dağıtım şebekelerinde önümüzdeki 10 yılda en az 50 milyar dolarlık yatırım ihtiyacı öngördüklerini bildirdi.

Elektrik talebindeki artış, yenilenebilir enerji kaynaklarının sisteme entegrasyonu, elektrikli araçlar, veri merkezleri, yapay zekâ uygulamaları, sanayide elektrifikasyon ve dijitalleşmenin dağıtım altyapısını stratejik bir yatırım alanı hâline getirdiğini belirten Erdeniz, Türkiye’nin elektrik tüketiminin son 12 yılda yüzde 50 artarak 240 teravatsaatten 361 teravatsaate ulaştığını, bu rakamın 2035’te 510 teravatsaate çıkmasının beklendiğini söyledi.

Özelleştirme sonrasında dağıtım sektörünün önemli bir dönüşüm yaşadığını belirten Erdeniz, sektörün son 12 yılda özelleştirme bedeli dâhil Türkiye ekonomisine yaklaşık 33 milyar dolarlık katkı sağladığını söyledi.

Bu dönemde dağıtım şirketlerinin 20 milyar dolara yakın yatırım gerçekleştirdiğini, son beş yıldaki yatırım tutarının ise 12 milyar dolara ulaştığını aktaran Erdeniz, 2026-2030 dönemine ilişkin yatırım tavanının 18,5 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Planlı bakım harcamalarıyla bu dönemde yatırım beklentisinin 20 milyar dolara ulaşacağını söyleyen Erdeniz, kayıp-kaçakta da önemli iyileşme sağlandığını ifade etti. Erdeniz, “Kayıp-kaçak oranımızı yüzde 18,5’ten yüzde 9’un altına indirdik. Bu iyileşmeyle Türkiye ekonomisine yıllık 1 milyar doların üzerinde katkı sağlanıyor” dedi.

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