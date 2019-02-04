Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Önde gelen motosiklet markalarının lansmanlarının gerçekleşeceği fuarda bu sene de ziyaretçiler yeni modelleri ilk defa görme fırsatını yakalayacaklar. Son üç senedir olduğu gibi Motobike Academy kapsamında birbirinden ilgi çekici ve bilgilendirici seminer ve konferanslar düzenlenecek. “Motobike Academy” kapsamında düzenlenecek olan etkinlik, seminer ve atölye çalışmaları ile fuar benzersiz bir aktiviteye dönüşecek. Ziyaretçiler, motosiklet ve bisiklet dünyası ile ilgili keyifli sohbet, aktivite ve atölye çalışmalarına katılma şansı yakalayacak. Gösteri alanında gerçekleşecek motosiklet şovları ve sürpriz etkinlikler ile ziyaretçiler yine keyifli ve heyecan dolu anlara şahit olacak. Bu yıl Distinguished Gentleman’s Ride ekibinin de iştirak edeceği özel yapım ya da kişiselleştirilmiş motosiklet ve bisikletlerin sergileneceği “Custom” alanı ise merak uyandıranlar arasında.