Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik

KARS

TOFAŞ’ın ürün geliştirme sürecine liderlik ederek, bir milyar doları aşan yatırımla hayata geçirdiği Egea model ailesinin Hatchback ve Station Wagon modelleri, Mart ayı itibariyle yepyeni sportif versiyonlarıyla 77 bin 500 TL’den başlayan iddialı fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Tasarım anlamında dinamik özellikleriyle fark oluşturan Street, S-Design ve Sport modelleri, sportiflik beklentisi olan otomobil severlere yönelik olarak geliştirilmesiyle ön plana çıkıyor.

Yıla zirvede başladık

Üç yeni versiyonun Kars’ta gerçekleştirilen tanıtımında pazara yönelik değerlendirmelerde bulunan Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç “2018 yılının son üç ayı ile 2019 yılının ilk iki ayını kapsayan değişken pazar koşullarının olduğu bu süreçte markamızın beş ayın üçünde lider olarak ayı tamamladığını görmekteyiz. Şubat ayını Fiat markası olarak yüzde 15 pazar payı ile kapatma başarısı gösterdik. 2019 yılının ilk iki ayı sonunda pazarın lideri Fiat markası oldu. Son iki ayda Fiat markasının pazarda önemli başarılara imza attığını görüyoruz. Bunların ilki satışlarımızdaki yerlilik payı. Pazarda toplam satışlarda, özellikle teşviklerin devreye girmesi ile beraber yerli araçların toplam pazardan aldığı pay yılın ilk iki ayında yüzde 42’nin üzerine çıktı. Fiat markası olarak hem otomobil hem de ticari araç olmak üzere toplam satışlarımızın yüzde 97’sini, yılın ilk iki ayında yerli üretim, yani TOFAŞ fabrikasında ürettiğimiz araçlar oluşturdu” diye konuştu.

Fiat’ın ocak ayı sonunda Türkiye’de 50 şehirde “en çok tercih edilen marka” olduğu bilgisini veren Aytaç, “Bu ve benzer sonuçlar almamızı sağlayan ön önemli etken son senedir ülkemizin en çok satan otomobili unvanını taşıyan Fiat Egea Sedan’dır. Kasım 2015’ten 2019’un Şubat ayı sonuna kadar ülkemizdeki toplam Egea satışı 132 bin adet olarak gerçekleşti. Bu satış adedinin 120 binlik kısmını Egea Sedan tek başına yaptı. Aynı dönemde 10 bin adet Egea HB ve iki bin adet Egea SW satışı gerçekleştirdik. Pazara yeni sunduğumuz Street, S-Design ve Sport donanım versiyonlarıyla da Egea HB ve Egea SW’ye çok daha fazla bir dinamizm kazandırmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.