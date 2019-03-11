Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Yeni tanıtılan Kamiq ve Scala modelleri için hazırlıklara başladıklarını belirten Başaran “Biz startejik olarak Türkiye'deki ilk beş markadan birisi olmak hedefindeyiz ve bu hedefimize adım adım ilerliyoruz. Mesela geçen sene pazarda en az küçülen markalardan birisi olduk. 2017'de pazar payımız 3,3'tü 2018'te yüzde 4,4 pazar payına ulaştık. Bu seneye ise çok hızlı başlamadık. Çünkü ödevimizi işimizi iyi yaptık ve 2018'in sonunda elimizdeki tüm ürünleri sattık. 2019'u da minimum yüzde 4,5 pazar payıyla kapatmak istiyoruz. Bu yılın ilk iki ayına bakarsak şu an yüzde 3'lük bir pazar payı almış durumdayız. Bu bizim için çok yetersiz tabii ki, geçen sene sırlamada 11'inciydik” ifadelerini kullandı. Başaran “ÖTV indirimi otomotiv piyasası olarak bize çok büyük bir destek verdi. Bu sayede kasım ve aralık ayında stokumuzun yüzde 90'lık kısmını erittik. ÖTV devam ettiği sürece pazar ilerleyebilir fakat mart sonunda biterse markalar sayısal anlamda zorlanacaktır. Düşen satın alma gücünün tekrar toparlanabilmesi için faizlerin mutlak surette inmesi lazım. Bu faizlerle bir milyonluk pazarlar ancak hayal olur. Bunun yanında ÖTV'nin satın almayı teşvik edilecek şekilde yeniden revize edilmesi gerek” şeklinde konuştu.