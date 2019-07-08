Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneğinin (TAYSAD) Bursa bölge toplantısına katılan Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) CEO’su Gürcan Karakaş üyelere Türkiye’nin otomobili ve mobilite ekosistemi ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Otomotiv endüstrisinin mega trendlerin etkisinde büyük bir dönüşüm yaşadığına dikkat çeken Karakaş “Yüz senelik otomobil şirketleri bu dönüşümü hızlı göremediler. Son dönemde yatırımlar çok fazla arttı. Altmışa yakın yeni elektrikli otomobil piyasaya sürülecek. Biz Türkiye’de 32 milyar dolar otomobil ihracatı yapıyoruz ve bundan gurur duyuyoruz. Çok güzel ama bunun güvence altına alınması ve sürdürülebilir kılınması lazım. Bu dönüşümün Türkiye’deki üreticilerle gerçekleşmesi gerekir. Bir fırsat var ve Türkiye bunun içinde yer almak istiyor. Bu nedenle TOGG kuruldu” ifadelerini kullandı.

İKİ AMACA KİLİTLENDİK

Teknolojisi ve markası Türkiye’ye ait uluslararası rekabet edebilen elektrikli akıllı araç üretmek ve mobilite ekosistemi için altyapı kurmak olarak iki hedefe kilitlendiklerini belirten Karakaş “Aralık ayında ön gösterimini yapacağımız ilk araç elektrikli bir SUV. 2022’de seri üretim, iki sene sonra ise ihracat yapar hâle gelmeyi hedefliyoruz. TAYSAD üyesi 62 şirketle görüşmelerimiz sürüyor. Bunlar arasında ön görüşme aşamasında olan ve anlaşma imzaladığımız şirketler de var. Önümüzdeki haftalarda imalat yerleşkesini, ürün geliştirmesi, üretim, satış-pazarlama, servis ve startupları açıklayacağız. Öte yandan 15 senede ülkemize getirisi 50 milyar TL gayrisafi yurtiçi hasıla, 7 milyar cari açık etkisi ve 20 bin de istihdam hedeflerimiz” şeklinde konuştu.

KENDİMİZİ TANITIYORUZ

TAYSAD Toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca özellikle son 2,5 yıldır Türk otomotiv sektörünü yurt dışında anlattıklarını belirterek “Çalışmalarımız çerçevesince özellikle Almanya’ya ağırlık verdik. Türkiye’yi, Türk otomotiv sektörünü anlatmak adına Almanya otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 150’den fazla yöneticinin katılımıyla bir anket çalışması yaptık. Alman firmaların Türkiye’ye yönelik algısı ile ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Öte yandan yabancı basın mensuplarını davet ederek üretim tesislerimizi ve kalitemizi yerinde göstermeye çalışıyoruz” dedi.