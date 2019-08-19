Ali Çelik - Global çerçevede ağırlık düşürme hedefleri doğrultusunda tasarlanan araçta, önceki modellerde 21 farklı bileşenden oluşan A-sütunu sadece ikiparçadan oluşuyor. Rijit yapısı yüzde 35 artan Portofino’nun ana gövde, karoser ve şasi üzerindeki kaynak uzunlukları ise önceki modele göre yüzde 30 kısalmış ve montaj kalitesi arttırılmış.
Ferrari Portofino ödüle doymuyor
19.08.2019 - 07:19 | Son Güncelleme: 19.08.2019 - 07:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’de gerçekleşen ve araç ağırlığıyla ilgili yapılan başarılı tasarruflarla teknolojik yenilikleri ödüllendiren Altair Enlighten Award, bu yıl Ferrari Portofino’nun oldu.
Etiketler : ferrari,
644671 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/t-otomobil/644671.aspx
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