Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik - Global çerçevede ağırlık düşürme hedefleri doğrultusunda tasarlanan araçta, önceki modellerde 21 farklı bileşenden oluşan A-sütunu sadece ikiparçadan oluşuyor. Rijit yapısı yüzde 35 artan Portofino’nun ana gövde, karoser ve şasi üzerindeki kaynak uzunlukları ise önceki modele göre yüzde 30 kısalmış ve montaj kalitesi arttırılmış.