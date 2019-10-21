Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Markanın yedi sene evvel başlattığı Gran Coupe akımının son temsilcisi olarak karşımıza çıkan araç BMW'nin sahip olduğu karakter ve sportiflikle birleşmiş. Dört kapılı coupe formu ile dikkat çeken 2 Gran Coupe, alçak tavan çizgisine rağmen iç mekânda geniş ve fonksiyonel bir hayat alanı sunuyor. Teknolojik özelliklerinin yanı sıra segmentinin en dikkat çekici modellerinden biri olmaya aday otomobil önümüzdeki Nisan ayından itibaren Türkiye’de yollarla buluşacak. Araçta 1,5 litre hacminde 3 silindirli dizel ve benzinli motor seçenekleri görev yapacak.