Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Proje kapsamında 2019-2020 eğitim öğretim yılında 3-11 yaş arasındaki çocuklar ile ailelerinde trafik kuralları hakkında farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Proje hakkında açıklama yapan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ferdî ve toplumla alakalı meselelerin en önemlilerinden birinin trafik olduğuna dikkat çekerek “Son yıllarda teknolojik ilerlemeler ve altyapı eksikliklerinin giderilmesine rağmen, kural ihlalleri sebebiyle kazalar oluşmaktadır. Çocukların trafik eğitimi konusunda İçişleri Bakanlığı ile orijinal projeler yapıyoruz. Tedbirler alındıkça ölümlü ve yaralanmalı kazalarda azalmalar oluyor. Bu meselenin özü eğitimden geçiyor. “Trafikte Küçük Hata Yoktur” projesi kapsamında okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinde trafik bilinci ve toplumsal farkındalık oluşturacağız” ifadelerini kullandı. Shell&Turcas CEO’su Felix Faber ise çocuklarda yol emniyeti alışkanlığı oluşturmayı hedeflediklerini belirterek; “Bugüne kadar Türkiye’de yol emniyeti konusunda düzenlediğimiz eğitimlerle son beş yılda 120 binden fazla kişiye ulaştık ve bu alandaki uzmanlığımızı Trafikte Küçük Hata Yoktur Projesi’ne de taşıyoruz. Proje ile çocukların trafik kurallarını tam anlamıyla bilen, uygulayan ve bu konuda sorumluluk alan bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu